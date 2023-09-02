В стране полностью остановлена работа атомных реакторов.

Долгое время в немецком правительстве лоббировался вопрос отказа от атомной энергии, к которому шли на протяжении определённого периода времени. Уже 15 апреля 2023 года в Германии остановили последние три атомных реактора, тем самым отказавшись от «мирного атома», хотя и не без удара по энергосистеме страны. Тогда в Германии вспомнили о своих электростанциях на угле, но забыли, что парниковые газы тоже вредят экологии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна больше не вернётся к использованию атомной энергии, отдавая приоритет вырабатыванию электричества на возобновляемых источниках, в том числе ветре и солнце.

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Как утверждает немецкий чиновник, тема с ядерной энергией для Германии закрыта. Любой, кто захочет построить новую атомную электростанцию, потратит на это 15 лет и 15-20 миллиардов евро за каждую станцию. Страна демонтирует инфраструктуру для использования атомной энергии. Попытка вернуться к «мирному атому» вызовет необходимость строить новые АЭС, но таких планов на данный момент нет.

Изначально страна хотела завязать с атомной энергией к концу 2022 года, но события 24 февраля 2022 года и сокращение поставок российского газа внесли коррективы в планы Германии.