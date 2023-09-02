Bloomberg: Всего за год российские миллиардеры разбогатели на $32 млрд.
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Bloomberg подготовило статистическую информацию Billionaires Index, в которой сообщается, что с начала года состояние российских миллиардеров увеличилось на 32 миллиарда долларов. В рейтинг вошли 22 бизнесмена из России, а всего в списке 500 миллиардеров.
Наиболее разбогатевшими миллиардерами из России являются:
- Вагит Алекперов(основатель и совладелец «Лукойл», состояние которого выросло на $5,91 млрд., до $21,3 млрд);
- Владимир Лисин(глава совета директоров и основной акционер «Новолипецкого металлургического комбината(НЛМК)», его состояние выросло на $4,98 млрд., до $24,8 млрд)
- Леонид Михельсон(председатель правления и совладелец «Новатэк», разбогател на $2,73 млрд., заимев капитал в $27,4 млрд.);
- Леонид Федун(бывший вице-президент и совладелец «Лукойл», состояние которого выросло на $2,35 млрд., до $8,22 млрд);
- Геннадий Тимченко(акционер «Новатэк», заработавший с начала года $2,35 млрд., общий капитал $14,1 млрд)
Самым богатым россиянином остаётся глава «Норникеля» Владимир Потанин, капитал которого $29,8 миллиардов долларов, хотя с начала года он потерял 185 миллионов долларов. Больше всего убытков понёс сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, потерявший 525 миллионов долларов. За ним следует Роман Абрамович, потерявший 308 миллионов долларов.
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