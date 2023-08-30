Шансы на быстрое решение конфликта оказались небольшими и их с каждым днём меньше.

Издание Ceske Noviny цитирует премьер-министра Чехии Петра Фиала, который считает сценарий с замораживанием российско-украинского конфликта всё более вероятным. Он утверждает, что шансы на быстро решение конфликта были небольшими, а теперь их становится только меньше.

Глава чешского правительства утверждает, что даже ряд аналитиков признают патовость ситуации и возможный исход с замораживанием боевых действий. Он рекомендует Западу учитывать такой сценарий и определении собственной стратегии действий.

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В украинском правительстве неоднократно подчёркивали недопустимость прекращения огня в зоне боевых действий, что приведёт только к замораживанию конфликта, который так или иначе со временем снова вспыхнет и уже более ярко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия могут последовать по примеру израильского сценария, но только если удастся минимизировать потери среди украинских военнослужащих. При таком раскладе боевые действия хоть и не будут заморожены, но быстрых продвижений, как было раньше, ждать от обеих сторон не стоит.