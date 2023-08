Подразделение подчинят Минобороны.

За всё время существования ЧВК «Вагнер», вплоть до вооружённого мятежа, Евгений Пригожин фактически действовал вне зависимости от ведомственных распоряжений, при этом получая государственное финансирование и определяя наступательные и оборонительные тактики. После его гибели ситуация изменится, говорится в отчёте Institute for the Study of War.

Аналитический центр считает, что после крушения самолёта, на котором было центральное руководство ЧВК «Вагнер» - Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов, подразделение больше не сможет существовать как квазинезависимая структура. В Кремле полностью отказались выделять финансы белорусскому правительству на содержание «вагнеровцев», в связи с чем пришлось сократить выплаты бойцам, которые начали покидать ряды подразделения или уходить в долгосрочный отпуск.

Institute for the Study of War предполагает, что часть личного состава организации может вернуться в Россию из-за отсутствия каких-либо угроз с их стороны. Остаётся непонятным лишь дальнейшая судьба частной военной компании, которую могут искусственно ослабить, подчинить или вовсе распустить. Вероятным является исход, при которым «вагнеровцы» не будут иметь прежние размеры, но продолжат оказывать помощь белорусской армии в обучении бойцов и выполнять операции в Африке. Никаких предлогов для возвращения ЧВК «Вагнер» былой мощи нет, ведь опыт с мятежом для российских властей останется незабытым, а отсутствие Пригожина и Уткина нанесёт удар по управленческим способностям в организации.