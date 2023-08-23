Другие пути приведут к консервации ситуации - считают в СНБО Украины.

Накануне саммита в рамках Международной Крымской платформы, основанный в 2021 году для возвращения Украиной Крыма, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал заявление насчёт планов украинских властей по полуострову.

По словам украинского чиновника, Крым нужно возвращать только военным путём, потому что Россия добровольно его не покинет, а любой другой исход приведёт к консервации конфликта с передаче боевых действий потомкам. Данилов отметил, что Украина часто получает анонимные месседжи о необходимости забыть про Крым, которые, по его мнению, будут лишь нарастать.

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Алексей Данилов и вспомнил про «клерка из НАТО», речь про Главу канцелярии генерального секретаря североатлантического альянса Стиана Йенсена, который говорил о необходимости украинскому правительству пойти на территориальные уступки. Как добавил украинский чиновник, позже мировое сообщество дало ему о себе знать, заставив извиняться за свои слова. Именно поэтому Данилов так уверен, что с Крымом будет аналогичная ситуация.

На текущий момент Украина не имеет на суше подхода к Крымскому полуострову, поэтому любые планы по его возвращению являются не более чем планами.