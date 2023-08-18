Чехи заменят их UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что их страна передаст Украине партию из списанных вертолётов Ми-24В. Чехи заменят старые советские вертолёты новыми UH-1Y Venom и AH-1Z Viper от Соединённых Штатов Америки.

По словам чешского министра, советские вертолёты, которые производились с 1976 по 1986 год, отлично справлялись со всеми задачами и прослужили даже больше, чем ожидалось. Однако она добавила, что их история на этом не окончена и чешское правительство нашло им новое применение. Как-то более комментировать вопросы поставок вооружения Украине она не желает, называя это своим принципиальным решением.

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Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что россияне больше не будут поставлять комплектующие от советской и российской техники тем странам, которые передают её Украине. Это уже коснулось Чехии и Болгарии. Впрочем, такая мера вряд ли имеет какой-то смысл, ведь европейцы просто отдают советскую технику украинцам, заменяя её западной.