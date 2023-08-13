Её цель - сдерживание, а если понадобится - немедленная реакция.

С момента передислокации ЧВК «Вагнер» на белорусские территории, отношения между Польшей и Белоруссией начали ухудшаться с ещё большими темпами, ведь польское правительство опасается возможных провокаций со стороны «вагнеровцев», риски которых. подогрели слова Александра Лукашенко про «туристов» из частной военной компании, желающих пойти на Варшаву.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что он принял решение по созданию военной оперативной группы в операции под под кодовым названием «Rengaw», целью которого будет обучение польской армии в провинции Подляского воеводства и формирование резерва на случай ухудшения ситуации на польско-белорусской границе.

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Польский чиновник уверен, что Москва имеет согласованную с Минском операцию по дестабилизации ситуации в Польше, а поэтому польское правительство должно предпринять вынужденные меры. Ранее уже была запущена операция GRYF, в которой планировалось задействовать четыре тысячи польских военнослужащих для охраны государственных границ польского государства.

Что касается «Rengaw», то они не будут охранять границу с белорусами, а сформируют оперативный резерв, который будет пополняться и обучаться на случай конфронтации с белорусской армией.