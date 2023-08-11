Это позволило бы штатам эффективно рассредоточить свой ядерный арсенал по миру.

Издание The Washington Post пишет, что комитеты по вооружённым силам в составе Конгресса Соединённых Штатов Америки выступают за возвращение крылатых ракет морского базирования с ядерной боеголовкой на корабли и подводные лодки американских Военно-морских сил. Первоначально разоружение американских военных кораблей организовал Джордж Буш-старший, а окончательно эту тенденцию поддержал Барак Обама.

Как итог, американские законодатели вновь задумались вернуть на борт военных кораблей ядерное оружие. С помощью этого шага американцы смогли бы эффективно рассредоточить свой ядерный арсенал по мировому океану, тем самым приблизив носители ядерного оружия к стратегическим противникам, то есть России и Китаю.

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Однако такое решение может вызвать ряд проблем. Как отмечает The Washington Post, будут осложнены миссии тех кораблей, которые участвуют в охоте на вражеские судна. Такие корабли не смогут принимать участие в учениях с союзниками, будут получать отказ в остановке на портах для технического обслуживания, если страна не приветствует размещение носителей ядерного оружия в своих гаванях.

Более того, шаг по размещению крылатых ракет морского базирования с ядерной боеголовкой на корабли американского флота создаст прецедент, которому могут захотеть соответствовать другие страны. Таким образом штаты получат стратегических противников с аналогичными возможностями.