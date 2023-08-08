Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Не так давно в Саудовской Аравии прошёл саммит, главным вопросом которого стала украинская формула мира, предложенная Президентом Украины Владимиром Зеленским. В Китае и Соединённых Штатах Америки назвали встречу продуктивной, когда Россия назвала проведение таковой без её участия - затягиванием боевых действий.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что после конференции в Саудовской Аравии, в планах украинского правительства провести ещё два саммите по формуле Зеленского. Первый саммит должен быть учредительным, на котором утвердят за основу формулу, предложенную украинским президентом, то есть все 10 пунктов. Возможно проведение отдельных встреч в рамках саммита, на которых обговорят механизмы выполнения определённых пунктов.

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Второй же саммит планирует сделать последним и он должен зафиксировать завершение боевых действий. На него как раз таки хотят пригласить российскую делегацию. Украинский чиновник отметил, что в Джидде не обсуждались конкретные сроки переговоров с Россией, но для проведения мирной конференции необходимо её привлечь к участию.

Обязательным условием таких переговоров станет выведение российских войск с украинских территорий. Андрей Ермак добавил, что в этом вопросе украинцев поддержали на прошедшем саммите. Представитель от Германии выступил со своим заявлением, в котором не допустил даже мысли о замороженном конфликте или отказ от выведения войск.