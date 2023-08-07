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Суммарная помощь Украине от США почти равна годовому ВВП Белоруссии - The Washington Post
Американцы предоставили украинцам вооружения и финансовой помощи на 66,2 миллиарда долларов.

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Издание The Washington Post опубликовало статью, в которой обозначило громоздкую сумму финансовой поддержки Украины от Соединённых Штатов Америки. Американское правительство оказало украинцам помощи на 66,2 миллиарда долларов, из них 43,1 миллиарда долларов ушло на вооружение, 20,5 миллиардов долларов на экономическую поддержку, а 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.

Обозначенная сумма превышает помощь со стороны штатов какой-либо из других стран, включая Израиль, Иорданию, Египет или Тайвань. Для понимания, стоимость социальной сети Twitter достигает всего 44 миллиарда, а на одну из программ американского президента Джо Байдена по плану студенческих займов выделено всгего 39 миллиардов долларов. В то же время годовой ВВП Белоруссии составляет 68,2 миллиарда долларов, что лишь на 2 миллиарда долларов больше отправленной Украине американцами помощи с момента начала боевых действий.

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Тем не менее, Соединённые Штаты Америки далеко не первая страна по расходам на поддержку украинцев, если считать в процентном соотношение. Европейские государства, обладающие меньшим ВВП, жертвуют украинской армии существенную сумму из своих государственных бюджетов.

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#украина #сша
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