Однако позже эти заявления украинское правительство опровергло.

В городе Джидда Саудовской Аравии прошли двухдневные переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, где приняла участие украинская делегация. В то же время россиян приглашать не стали, так как обсуждался именно украинский план по завершению боевых действий.

Издание The Wall Street Journal пишет, что на прошедших переговорах Киев смягчил свою позицию и согласился говорить с Россией без вывода российской армии с украинских территорий. Тем не менее, позже выяснилось, что информация американского издания от источников не соответствует реальности.

реклама

В Офисе президента Украины заявили, что по промежуточным итогам конференции в Джидде, украинская делегация не уступила ни один пункт «формулы мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако, как отмечают в ведомстве, большинство участников конференции поддержало все 10 украинских условий.

Украинская делегация ставила делегатам вопросы ребром, задавая их следующим образом: «Поддерживаете ли вы принципы устава Организации объединённых наций и международного права?» и «Согласны ли вы с принципами суверенитета в рамках международно-признанных границ и независимости?»

