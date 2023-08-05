Но белорусы не могут подтвердить факт такого нарушения.

Не так давно была информация от Польши о том, что белорусские боевые вертолёты нарушили государственную границу страны в воздухе. Это вызвало очередное усиление границ со стороны поляков, которые «подогнали» к границам свою авиацию. Генеральный штаб Польши заверил, что польские лётчики, имеющие боевой опыт в Ираке и Афганистане, готовы без колебаний применить силу в случае очередного нарушения границ их страны.

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что получило от Польши дипломатическое послание(ноту) о нарушении их границы двумя боевыми вертолётами, которое произошло 1 августа 2023 года. Однако белорусы отказались подтверждать инцидент, заявив, что никаких неопровержимых доказательств у польской стороны не имеется.

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В то же время в Министерстве обороны Белоруссии уверены, что никакого вторжения белорусских вертолётов в воздушное пространство Польши не было, а все заявления польского правительства - лишь попытка обосновать наращивание численности военной силы на польско-белорусской границе.