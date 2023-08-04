Но это если ситуация выйдет из-под контроля.

С того момента, как белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о желаниях ЧВК «Вагнер» сходить с экскурсией на Варшаву, польские власти активно начали укреплять оборонительные возможности страны и делать заявления о готовности дать отпор белорусам, если те впустят «вагнеровцев» на польские территории.

Заместитель главы Генерального штаба Польши генерал армии Марек Соколовский заявил, что польские пилоты на боевых вертолётах готовы в случае чрезвычайной ситуации на польско-белорусской границы без колебаний применить своё оружие.

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По словам польского офицера, 2 августа перегруппировала вертолёты из состава 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады после зафиксированного польской армией нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами.

Согласно приказу Министра обороны Мариуша Блащака, боевые вертолёты будут находится в двух местах и всегда готовы к немедленному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций на границе. Он добавил, что ими управляют очень опытные пилоты, имеющие боевой опыт в Афганистане и Ираке.