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Европейский союз обвинил Россию в попытке «подсадить» Африку на своё зерно
Россия активно предлагал африканским странам поставлять своё зерно.

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На прошедшем саммите «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия наладит поставки своего зерна в африканские страны как на благотворительной, так и на коммерческой основе.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на слова российского президента, заявив, что российская сторона пытается «подсадить» Африку на своё зерно, замещая украинское. Он считает, что российское правительство предлагает африканцам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми.

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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Борреля фарсом. Она отмечает, что ещё год назад запад кричал о необходимости накормить голодающих, а когда никого по итогу не накормили, начали говорить, что российское зерно на рынке лишнее.

Стоит отметить, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на прошедшем саммите высказался с призывом продлить «зерновую сделку». Он добавил, что африканские страны приехали на мероприятие не для того, чтобы просить у россиян «дары»

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#россия #евросоюз #европейский союз
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