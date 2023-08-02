Организация запрещена на территории России.

С лета 2021 года на территории Афганистана было ликвидировано демократическое правительство, которое заменило террористическая организация «Талибан», взявшая под свой контроль власть в стране. С этого момента талибы пытаются добиться снятия санкций и признания их правительства на международной арене.

Как заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, уже 29 сентября российские власти проведут беседу с представителями «Талибана» на тематическом саммите в Казани. Планируется, что талибы хотят поднять тему признания их нового правительства, а россияне обсудят со страной борьбу с терроризмом и наркопреступностью.

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Стоит отметить, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее уже указывал на невозможность признания нового правительства Афганистана под руководством «Талибан», пока они не сформируют инклюзивное правительство, то есть не дадут другим политическим силам конкурировать на политической арене.

В конце июля Министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Абдул Кахар Балхи заявил о проведении переговоров с представителями Соединённых Штатов Америки по поводу «вопросы укрепления доверия», снятия санкций и разморозки активов Центрального банка страны. Американцы также поднимали тему прав человека и проблему с наркооборотом в стране.