Его обещания по возвращению Крыма весной не сбылись.

Осенью прошлого года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сделал заявление, что уже весной украинская армия войдёт в Крым и вернёт его под украинский флаг. Прогнозы главы украинской разведки не сбылись, однако и тогда он нашёл как объяснится, начав говорить про массовый выезд россиян с полуострова.

Сейчас же Буданов сделал новый прогноз, сообщив, что уже скоро украинская армия войдёт в Крым. Примечательно, что на этот раз он не делал каких-либо точных прогнозов, а понятие «скоро» очень субъективно.

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Помимо этого Кирилл Буданов подметил отсутствие какой-либо угрозы со стороны ЧВК «Вагнер», недавно передислоцированных с российских территорий на белорусские. Он также добавил, что российская армия не наращивает свою численность на украинских территориях, лишь возмещая потери личного состава новыми военными.

Американский генерал Бен Ходжес ранее заявлял, что Украина активно пытается изолировать Крым, сделав его непригодным для россиян. Как раз таки для этого украинцы и просят у американцев дальнобойные ракеты ATACMS.