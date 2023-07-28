Порой личные нужды у них доходят до миллиона долларов.

После 24 февраля 2022 года ряд российских олигархов и бизнесменов попали под западные санкции, а их счета стали замораживать. Однако, как пишет издание The New York Times, в Великобритании начали действовать послабления для российских олигархов, позволяющие им тратить деньги со своих санкционных счетов.

Как пишет издание, российские бизнесмены могут получить разрешение(лицензию) от британского правительства на покрытие личных нужд за счёт замороженных активов. Порой личные нужды олигархов доходят до одного миллиона долларов, ведь туда входит оплата личных водителей, поваров, домработниц.

реклама

The New York Times приводит в пример ситуацию с российским банкиром Михаилом Фридманом, который имеет лицензию на оплату услуг 19 человек, среди которых водители, повара, уборщицы и прочий обслуживающий персонал. За 10 месяцев с момента заморозки его счетов он потратил около 400 тысяч долларов, ещё 9 тысяч долларов в месяц ему разрешили тратить на базовые потребности семьи.

Издание отмечает, что выдача подобных лицензий предусмотрена многими санкционными системами стран, в том числе в Соединённых Штатах Америки, но условия получения такого разрешения в тех же штатах требуют особых причин, когда британцы выдают их без особых проблем.