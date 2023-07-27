В стране активно продолжают запрещать всё, что признали антиисламским.

В конце августа 2021 год американская армия была выведена из Исламской Республики Афганистан, в результате чего террористическая организация «Талибан» заполучила контроль над государством и установило своё правительство с религиозным уклоном. Это событие положило конец войне в Афганистане, которая длилась с 2001 по 2021 год.

Однако за этим последовали массовые репрессии граждан, сотрудничавших с американцами или прошлым властями, а также массовое распространение ислама во все общественные сферы. За это время талибы наложили серьёзные ограничения на женщин, которым нельзя посещать салоны красоты, обучаться в университетах, работать неправительственных организациях и на этом список не заканчивается.

реклама

В этот раз власти Исламского эмирата Афганистан(под предводительством «Талибан») выступили с призывом запретить галстуки к ношению. По их мнению, «узел, которым завязывается аксессуар - это крест», а крест по шариату должен был уничтожен, так как символизирует еретиков и мучения Иисуса Христа.

Ранее талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты, призвав музыкальных исполнителей искать другую сферу деятельности для заработка.