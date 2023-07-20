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Талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты - местные СМИ
В правительстве Афганистана считают, что музыкальные инструменты приводят к безнравственности.

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Афганское информационное агентство Pajhwok пишет, что организация «Талибан», незаконно взявшая под свой контроль власть в Афганистане, конфисковала в стране музыкальные инструменты и сожгла их. Операция проводилась ответственными органами более месяца.

Министерство повеления благого и запрета предосудительного пришло к выводу, что исполнение песен на музыкальных инструментах приводит к безнравственности, растлению молодёжи и упадку общества, поэтому из ситуации есть простой выход - сжечь их. Какое конкретно количество инструментов было сожжено не уточняется.

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Один из чиновников правительства «Талибан» Абдулхак Хамад уже ранее выступал с заявлением, что игра на музыкальных инструментах, как и пение, противоречат законам шариата. Для тех, кто зарабатывал на этом деньги, он посоветовал найти другой источник дохода.

nullС момента прихода талибов к власти в Афганистане в стране всё чаще ужесточаются обыденные условия жизни, в особенности для женщин, которых лишили права на многие, казалось бы, обыкновенные для современности вещи.


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#афганистан #талибан
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Longest
05:54
Афганское информационное агентство Pajhwok. Его основателем и директором является датчанин Карохель. Доверять этой новости нельзя.
Талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты - местные СМИ
Ален Делон
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