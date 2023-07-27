Европейские страны не очень восприняли опыт транзита украинской сельхозпродукции.

На фоне выхода России из «зерновой сделки», Украина ищет любые способны возобновить экспорт украинского зерна через Чёрное море без участия российской стороны. В то же время в Европейском союзе заявили о готовности возобновить так называемые «коридоры солидарности», благодаря которым украинцам могли бы возить зерно через Европу. Инициатива уже имела ранний опыт и привела к массовым забастовкам среди европейского населения, которое было вынуждено смириться с ввозом дешёвого украинского зерна, вытеснением национального производителя.

По словам европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, до выхода россиян из «зерновой сделки» 60% украинского экспорта отгружалось как раз таки сухопутным путём через Европу, а остальное уже через море. Он добавил, что европейцы готовить экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию, а это около 4 миллионов тонн масличных и зерновых культур в месяц

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Тем не менее, опираясь на прошлый опыт, европейское население будет недовольно таким шагом и местные власти прекрасно это понимают. В ряде европейских стран продлили запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, хотя к транзиту всё же европейцы готовы. Нюанс в том, что во время транзита были случаи, когда украинское зерно оседало на складах и в итоге продавалось в Европе за дёшево.