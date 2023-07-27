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На фоне выхода России из «зерновой сделки», Украина ищет любые способны возобновить экспорт украинского зерна через Чёрное море без участия российской стороны. В то же время в Европейском союзе заявили о готовности возобновить так называемые «коридоры солидарности», благодаря которым украинцам могли бы возить зерно через Европу. Инициатива уже имела ранний опыт и привела к массовым забастовкам среди европейского населения, которое было вынуждено смириться с ввозом дешёвого украинского зерна, вытеснением национального производителя.
По словам европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, до выхода россиян из «зерновой сделки» 60% украинского экспорта отгружалось как раз таки сухопутным путём через Европу, а остальное уже через море. Он добавил, что европейцы готовить экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию, а это около 4 миллионов тонн масличных и зерновых культур в месяц
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Тем не менее, опираясь на прошлый опыт, европейское население будет недовольно таким шагом и местные власти прекрасно это понимают. В ряде европейских стран продлили запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, хотя к транзиту всё же европейцы готовы. Нюанс в том, что во время транзита были случаи, когда украинское зерно оседало на складах и в итоге продавалось в Европе за дёшево.