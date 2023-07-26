Украинцы не смогут быстро обеспечить себе выгодную позицию на переговорах.

Западные чиновники неоднократно подчёркивали, что целью украинского контрнаступления будет выбить украинцами себе выгодную позицию на мирных переговорах. Украинские власти также поддерживали это утверждения.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в виде высокопоставленных чиновников американского правительства, пишет, что на западе засомневались в возможности украинской армии завершить боевые действия путём переговоров в этом году. Причиной тому медленное контрнаступление.

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Министр обороны Украины Алексей Резников уже признался, что прорывать российские позиции очень трудно из-за минных полей, длинной линии боевого соприкосновения, нехватки артиллерии и снарядов, большого количества врагов.

Тем не менее, это не помешало ему недавно сделать заявление, что Украина сможет завершить боевые действия своей победой уже летом 2024 года. Тогда же он надеется, что украинцев возьмут в НАТО, а решающую роль в этом сыграет саммит североатлантического альянса, который пройдёт в Вашингтоне.