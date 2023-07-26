Министр обороны Украины отметил, что мост в Крыму - официальная цель.

В начале прошлой недели украинские силы нанесли уже второй удар по Крымскому мосту, создав трудности с перемещением автотранспорта по нему. В Министерстве обороны России пригрозили «ударами возмездия», а как следствия Одесса неоднократно подвергалась ракетным обстрелам.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские силы обороны продолжают наносить удары по Крыму и Крымскому мосту, объясняя это необходимостью разрушить логистику противника. Он отметил, что все эти цели являются официальными, так как удары по ним позволяют уменьшить боеспособность российской армии.

реклама

Украинский министр подчеркнул, что разрушать логистические маршруты противника, чтобы остановить его возможности перенаправлять боеприпасы, топливо и продовольствие - нормальная тактика, которую Украина продолжит использовать.

Ранее Спикер Военно-воздушных сил Украины сообщил, что если бы Украина получила американские дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16, то целью украинской армии стали бы российские ракетоносители, включая Черноморский флот.