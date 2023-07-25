Украинцы считают необходимым бить по ракетоносителям российской армии.

Пока что тема поставок американских дальнобойных ракет ATACMS для украинцев является табу, ведь Соединённые Штаты Америки имеют небольшой запас данных ракет и опасаются возможного их применения по российским территориям. В то же время американские истребители F-16 могут поступить на вооружение Военно-воздушных сил Украины уже в следующем году.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат рассказал по каким целям украинская армия применяла бы дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16. Одной из главных проблем он называется российские ракеты, с которыми нужно что-то делать.

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По словам украинского офицера, постоянно бороться с российскими ракетами, которых из-за санкций стало производится меньше, невозможно, поэтому нужны «длинные руки», чтобы достать ракетоносители российской армии, в частности в Крыму. В этом могли бы помочь ATACMS и F-16, которые применялись бы для атак по российскому флоту в Чёрном море.

Юрий Игнат подчёркивает, что для таких планов нужно иметь разведывательные данные о российских системах, но украинцы уже обладают такой информацией и могли бы поражать российские береговые ракетные комплексы и корабли.