Ракеты сейчас активно применяют для ударов по Одесской области.

В последнее время российская армия всё чаще стала применять ракеты Х-22 и «Оникс» во время своих ракетных атак на Одесскую область. Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия провела модернизацию своих ракет, в том числе советских.

По словам представителя украинской разведки, россияне провели мероприятия по модернизации некоторых ракет и советская ракета Х-22 по сути уже стала Х-32. Таким образом он намекнул на существенную усовершенствование ракеты.

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Скибицкий также утверждает, что Россия планирует модернизовать ракеты «Оникс», которые активно использовались осенью 2022 года, но чаще мазали, чем попадали по целям.

Заместитель Кирилла Буданова уверен и в том, что россияне возобновили производство береговых ракетных комплексов «Бастион», используемых для поражения морских целей с помощью ракет «Оникс»

Стоит отметить, что в 2022 году было заявлено о планах перевооружить вышеуказанные комплексы гиперзвуковыми ракетами «Циркон», о применении которых пока что информации нет. Возможно, одной из причин производства новых «Бастионов» стало как раз таки скорое их перевооружение.