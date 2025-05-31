Apple планирует обновить базовую модель iPhone 17, увеличив диагональ экрана до 6,3 дюйма и изменив систему нумерации операционных систем, что может сделать устройство более конкурентоспособным на рынке флагманских смартфонов.

По последним данным, компания Apple планирует несколько изменений в конструкции базовой модели iPhone 17. Основное новшество — увеличенный экран с диагональю 6,3 дюйма взамен прежних 6,1 дюйма, приближающий устройство по размерам к флагманскому iPhone 17 Pro. Об этом сообщил Росс Янг, основатель DSCC и вице-президент Counterpoint Research, разместив новость на своей странице платформы X (заблокирована в РФ). Аналитики советуют пока воспринимать эту информацию осторожно вплоть до официального заявления Apple.

Помимо увеличения диагонали дисплея, предполагается уменьшение толщины рамок вокруг экрана, что улучшит внешний вид и удобство пользования устройством. Такие улучшения позволят сделать базовый аппарат привлекательным для покупателей, предпочитающих большие экраны, но не желающих тратиться на дорогую версию Pro.

С другой стороны, в области программного обеспечения Apple намерена пересмотреть свою схему нумерации версий операционной системы. Как пишет издание Bloomberg, следующая версия ОС будет называться не iOS 19, а сразу iOS 26, обозначающей год выхода продукта — 2026-й. Это приведёт к согласованию названий между всеми платформами компании, включая macOS, watchOS и visionOS. Официальное подтверждение данного решения планируют озвучить во время ежегодной Всемирной конференции разработчиков WWDC, стартующей 9 июня.

Вместе с базовой моделью анонсируют ещё одну версию — iPhone 17 Air, которая обещает стать самой лёгкой среди смартфонов новой линейки, вес её составит около 146 г. Рамка аппарата выполнена из прочного алюминия серии 7000, обеспечивая сочетание лёгкости и надёжности конструкции и отличаясь от моделей Pro с титановой рамкой. Новый аккумулятор смартфона, выполненный по кремний-углеродной технологии, обеспечит такую же или даже лучшую автономность, несмотря на меньший объём батареи.

Для повышения производительности в iPhone 17 Air установят новейший чипсет Apple A19, оптимизированный для работы функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. Благодаря этому значительно улучшится обработка фотографий, голосовые команды и многозадачность.

При всём многообразии слухов точные спецификации устройств станут известны лишь осенью, когда пройдёт традиционная сентябрьская презентация. До тех пор информация остаётся неподтверждённой.