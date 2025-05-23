Disney перенесла премьеры фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» на 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027 года соответственно.

Компания Marvel Studios объявила о переносе премьер двух масштабных проектов — «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Ранее запланированные даты выхода — май 2026 года для «Судного дня» и май 2027 года для «Секретные войны» — изменены. Теперь оба фильма выйдут в декабре соответствующих лет, освобождая место для нового проекта Disney — сиквела «Дьявол носит Prada», который займёт дату «Судного дня» в мае 2026 года.



Создателями обеих картин останутся братья Руссо, ранее работавшие над предыдущими частями франшизы «Мстители». Возвращение ключевых актёров также подтверждено: Роберт Дауни-младший, покинувший проект после «Мстителей: Финал», сыграет злодея Доктора Дума. По неофициальным данным, его участие потребовало значительных финансовых и организационных усилий со стороны Marvel. В актёрский состав войдут звёзды из предыдущих фильмов кинематографической вселенной Marvel, а также новые лица, включая исполнителей ролей из будущих проектов, таких как «Люди Икс» и «Фантастическая четверка». Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, также может вернуться, однако его персонаж пока остаётся неизвестным.

Студия не раскрывает подробностей сюжета, подчеркнув лишь амбициозность проектов. «Судный день» обещает стать одним из самых масштабных кинопроектов Marvel, объединив героев из разных линеек. Ожидается, что трейлеры и рекламные кампании стартуют ближе к новым датам премьер. Решение о переносе связано с оптимизацией графика выхода фильмов и подготовкой к завершению текущей фазы вселенной, что позволит сосредоточиться на качественном исполнении сложных визуальных эффектов и сценариев.