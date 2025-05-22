Google представляет Imagen 4 — модель генерации изображений на основе искусственного интеллекта, обещающую превосходное визуальное качество и существенно улучшенные возможности редактирования изображений.

Компания Google анонсировала Imagen 4 — новейшую версию генератора изображений на основе искусственного интеллекта, разработанного для установления современных стандартов визуального качества. Основное достижение системы заключается в решении проблемы точного воспроизведения текста в создаваемых изображениях, что ранее было слабым местом аналогичных технологий. Презентация прошла в рамках конференции Google I/O 2025 с участием Эли Коллинза, вице-президента по продуктам подразделения Google DeepMind.

По словам Коллинза, Imagen 4 объединяет высокую скорость обработки с увеличенной детализацией, позволяя создавать изображения высокой эстетической и технической сложности. Новая модель демонстрирует улучшенное качество передачи текстур, включая мелкие складки ткани, прозрачность жидкости и фактуру натуральных материалов вроде шерсти или перьев. Система адаптивна к разным художественным стилям — от фотореализма до абстрактной графики, точно соответствуя пожеланиям пользователей.

Чтобы подтвердить заявленные характеристики, Google опубликовала несколько примеров работы Imagen 4. Например, изображение кита, «вылезающего» из асфальта с идеально переданными бликами и тенями, а также фотореалистичный картон для упаковки яиц с идеальным нанесённым текстом. Такие примеры подчёркивают умение системы правильно интерпретировать сложные запросы, избегая ошибок в передаче шрифтов и общей композиции.

Одновременно с Imagen 4 была представлена технология Flow — инструмент для генерации видеоконтента с помощью искусственного интеллекта. Интеграция обеих разработок обещает значительно повысить потенциал творческих отраслей, таких как реклама, графический дизайн и медиаиндустрия. Запуск Imagen 4 запланирован на четвёртый квартал 2025 года после успешного завершения тестового периода.