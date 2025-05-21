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Greg_Novo
Выбор главной героини The Witcher IV вызвал дискуссии в игровой индустрии
Выбор Цири как главной героини в «Ведьмаке 4» стал центром дискуссий, однако актёр Даг Кокл и материалы первоисточников Анджея Сапковского подтверждают логичность этого шага, раскрывая её значимость в развитии сюжета франшизы .

Компания CD Projekt RED официально объявила, что в «Ведьмаке 4» главной героиней станет Цири — персонаж, ранее игравший ключевую роль в «Ведьмаке 3: Дикая охота», где она также была доступной как играбельный герой.

Решение поставить её в центр повествования вызвало противоречивую реакцию среди игрового сообщества: часть игроков и представителей индустрии назвали проект «проснувшимся», подразумевая обвинения в излишнем акцентировании внимания на инклюзивности или идеологической ангажированности. Однако актер озвучивания Геральта Даг Кокл раскритиковал такие утверждения, назвав их поверхностными и призвав фанатов обратиться к первоисточнику — книгам Анджея Сапковского.

Кокл подчеркнул, что произведения польского писателя, на основе которых создана вселенная «Ведьмака», изначально значительное внимание уделяли истории Цири, детально раскрывая её судьбу через главы, написанные от первого лица.

Если вам кажется, будто это очередная „проснувшаяся“ вещь, почитайте чертовы книги... Во-первых, они хороши. А во-вторых, после прочтения вы больше не сочтете эту игру настолько „проснувшейся“, 

— заявил он в интервью порталу Fall Damage.

По мнению актера, замена главного героя на Цири представляется вполне обоснованной, поскольку завершает сюжетную линию Геральта, представленную в предыдущих частях, и позволяет увидеть мир под другим углом зрения, который был невозможен раньше ввиду сосредоточенности исключительно на фигуре ведьмака.

Несмотря на поддержку разработчиков частью сообщества и авторами оригинальных романов, команде предстоит решить несколько проблем, связанных с необходимостью убедить игроков принять новый подход к подаче сюжета. Разработчики осознают, что успех новой игры во многом зависит от убедительности изложенной истории Цири, качества технического исполнения и уровня соответствия игровым ожиданиям аудитории, привыкшей к ролевой глубине и стилистике предшествующих частей франшизы.

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#cd projekt red #ведьмаке 4
Источник: multiplayer.it
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