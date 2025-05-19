Новый графический процессор среднего класса делает технологии серии 5000 доступными для более широкой аудитории, обладая вдвое большей производительностью по сравнению с 4060 и полной поддержкой DLSS 4.

Компания NVIDIA начала продажи видеокарты GeForce RTX 5060 — это ключевой продукт новой серии RTX 50, предназначенный для широкого круга пользователей. Устройство поступило в продажу 19 мая 2025 года по рекомендованной стоимости 299 долларов за настольный вариант.

Новая архитектура Blackwell, положенная в основу графического ускорителя, обеспечивает значительное повышение производительности, улучшение энергоэффективности и качество рендеринга благодаря поддержке таких функций, как DLSS 4, трассировка лучей и нейрогенерация кадров.

Игры, использующие преимущества DLSS 4 и трассировку лучей, демонстрируют прирост производительности вплоть до семи раз относительно нативного рендеринга, тогда как в менее оптимизированных проектах разница достигает примерно 20%. Это позволяет стабильно получать свыше 100 FPS в формате Full HD при высоких настройках графики.

Инновационные архитектурные решения, включающие обновлённые тензорные ядра и новую память типа GDDR7, повышают производительность обработки данных, одновременно снижая энергопотребление — фактор, крайне значимый для мобильных устройств. Версии видеокарт для ноутбуков предлагают широкий диапазон потребления энергии — от 45 до 100 Вт, предоставляя пользователям возможность гибко выбирать баланс между производительностью и временем работы батареи.

NVIDIA подчеркивает, что RTX 5060 ляжет в основу множества новых моделей игровых ноутбуков разных ценовых категорий, включая ультрабуки и мощные игровые платформы от ведущих производителей вроде HP, Lenovo и ASUS. Использование передовых технологий, таких как DLSS 4 и Reflex, гарантирует минимальную задержку ввода и максимальную плавность игрового процесса даже на экранах с высоким разрешением и большой частотой обновления.

Благодаря интеграции решений TensorRT и Windows ML система автоматически настраивает обработку нагрузок ИИ, что значительно улучшает работу современных игр и приложений. Например, игра DOOM: The Dark Ages способна выдавать свыше 230 FPS в разрешении 1440p при максимальных настройках графики («Ultra Nightmare») с активированными трассировкой лучей и DLSS 4.

Программное обеспечение развивается параллельно с оборудованием: технология DLSS 4 уже поддерживается более чем в 125 играх, а в ближайшее время эта цифра увеличится после выхода крупных проектов, среди которых Crimson Desert, F1 25 и Wuchang: Fallen Feathers.