Штраус Зельник, сам не будучи геймером, делится своим подходом к руководству игровой индустрией — подчеркивает важность привлечения талантливых сотрудников и минимизации субъективного влияния. Это показывает возможность успешного управления без глубокого личного погружения в продукт, благодаря стратегическому видению и созданию благоприятной среды для профессионалов.

Штраус Зельник, исполнительный директор Take-Two Interactive — материнской компании Rockstar Games — признался в интервью CNBC, что не является заядлым геймером и даже не играл в Grand Theft Auto VI, несмотря на завершение разработки проекта стоимостью свыше миллиарда долларов.

По его словам, он «не потребитель» видеоигр, подчеркивая, что основная задача руководителя заключается не в личном участии в игровом процессе, а в создании благоприятных условий для талантливых разработчиков. «Моя роль — привлекать, удерживать и мотивировать лучших специалистов отрасли, а потом не мешать им творить», — подчеркнул Зельник, указав, что акцент на управлении и стратегии важнее личного понимания продукта.

Этот подход породил дискуссию среди профессионалов, хотя многие специалисты сходятся во мнении, что успешное руководство игровой отраслью вовсе не предполагает глубокой вовлеченности в сам процесс игры. Российские эксперты напоминают, что руководителю необходимы лидерские качества, аналитический склад ума и грамотное распределение ресурсов, а не техническая экспертиза или игровые навыки. Сам Зельник привел аналогичные примеры из иных областей развлечения, где он тоже не выступал основным потребителем:

Я не разбирался в кино или музыке, но мог видеть потенциал благодаря профессионализму своей команды.

При этом эксперты подчёркивают, что технический и творческий опыт остается ключевым требованием для сотрудников, непосредственно участвующих в разработке игр. Программирование, дизайн, моделирование, внимание к деталям и креативность по-прежнему лежат в основе успеха игровых продуктов. Но задача руководства состоит именно в том, чтобы создать условия, позволяющие таким специалистам максимально проявить себя.

Главная управленческая функция — найти баланс между амбициями разработчиков и требованиями рынка, даже если руководитель лично не участвует в тестировании продукта,

— резюмировали аналитики.

Таким образом, позиция Зельника иллюстрирует разнообразие необходимых компетенций на различных уровнях игрового бизнеса. Для разработчика важно глубоко понимать механику и уметь сопереживать игроку, тогда как руководители обязаны обладать стратегическим видением и способностью формировать продуктивные коллективы.

Именно такой подход, вероятно, помогает объяснить, почему компания Take-Two готова инвестировать значительные средства в крупные игровые проекты, несмотря на риск высоких бюджетов и длительного производственного цикла.