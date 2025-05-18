Epic Games требует восстановления Fortnite в App Store через суд, обвиняя Apple в нарушении антимонопольных норм. Однако возвращение игры зависит от решения апелляции, что затягивает разрешение конфликта вокруг комиссий и свободы разработчиков.

Корпорация Epic Games усилила давление на Apple с требованием вернуть игру Fortnite в американский сегмент App Store. По решению судьи Ивонн Гонсалес Роджерс, Apple обязана рассмотреть вопрос размещения любой версии приложения, соответствующей техническим и юридическим стандартам магазина. Решение принято после длительного спора между компаниями относительно комиссий за внутриигровые платежи и ограничений альтернативных платежных сервисов.

Ранее Epic Games опубликовало письмо адвоката Apple Марка А. Перри, сообщающего о переносе действий компании по возвращению Fortnite до окончания разбирательства в Девятом окружном суде США. В ответ Epic обвинила Apple в умышленном ограничении доступа к рынку, открытому, по словам разработчика, усилиями Epic в рамках антимонопольной борьбы. Компания подчеркнула, что поведение Apple создаёт опасный прецедент, отпугивая другие студии от оспаривания её политики.

В сентябре судья Роджерс постановила, что Apple нарушила антимонопольное законодательство, запрещая разработчикам уведомлять пользователей о возможности использовать внешние способы оплаты. Теоретически это открывает путь для возврата Fortnite в магазин приложений и внедрения альтернативных платёжных решений другими студиями. Тем не менее Apple обжаловала решение, что привело к задержке его исполнения.

Параллельно Epic объявила о полной недоступности Fortnite на устройствах iOS во всём мире, обвиняя Apple в искусственном ограничении игры не только в США, но и за рубежом. В свою очередь, Apple отвергла обвинения, уточнив, что предложила подразделению Epic Games Sweden заново представить обновлённую версию игры без изменения условий американской части App Store, чтобы избежать влияния на пользователей за пределами США.

Аналитики считают, что итог данного противостояния способен оказать влияние на работу всех цифровых платформ, определяя будущее комиссии и конкурентной среды. Между тем ситуация пока остаётся неясной: судьба возвращения Fortnite в App Store находится в руках апелляционной инстанции, рассмотрение дела которой займёт ещё несколько месяцев.