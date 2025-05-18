Поклонники Grand Theft Auto предполагают, что GTA 6 впервые в серии реализует возможность слушать музыку вне транспортного средства — через наушники iFruit AirPods, вдохновившись механикой из Watch Dogs 2.

Поклонники серии Grand Theft Auto предположили возможное появление в GTA 6 функции, аналогичной той, что была представлена в игре Watch Dogs 2. Поводом послужили официальные скриншоты и трейлеры, выпущенные Rockstar Games, на которых главные герои — Люсия и Джейсон — запечатлены с наушниками AirPods от внутриигрового бренда iFruit. На кадрах Люсия загорает возле бассейна, а Джейсон занимается спортом на пляже, причем оба пользуются беспроводными наушниками.

Этот акцент стал причиной обсуждений среди геймеров. Некоторые считают, что AirPods могут оказаться не просто декоративным аксессуаром, а функциональной возможностью игры, позволяющей слушать музыку даже вне автомобиля. В случае реализации такая механическая новинка стала бы уникальной для серии GTA, хотя аналогичные решения уже встречались в игровой индустрии. К примеру, в Watch Dogs 2 (2016 года) игроки могли включать плеер через телефон героя и наслаждаться музыкой прямо на ходу.

С другой стороны, скептики указывают, что в трейлере GTA V (2013 года) главный герой Майкл тоже был показан в наушниках, однако эта функция так и осталась нереализованной. Но нынешняя ситуация другая: наушники появляются сразу в нескольких сюжетных эпизодах, музыка играет важную роль в самой франшизе, особенно в онлайн-версии GTA Online. Более того, компания Rockstar активно сотрудничает с музыкальными лейблами, включая собственный лейбл CircoLoco Records, что делает вероятным расширение музыкального сопровождения в новой части игры.

Официальное подтверждение от разработчиков пока отсутствует. Впрочем, внедрение подобной опции было бы вполне закономерным шагом, соответствующим современным тенденциям геймдизайна и желаниям фанатов, стремящихся получить детально проработанный открытый мир. Выход GTA VI намечен на 2025 год, и фанаты рассчитывают, что ближе к релизу разработчики поделятся дополнительной информацией.