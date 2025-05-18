Бывший старший художник по окружающей среде студии Naughty Dog Джереми Хаксли дал интервью Kiwi Talks

Бывший старший художник по окружающей среде студии Naughty Dog Джереми Хаксли в интервью Kiwi Talks рассказал о влиянии Resident Evil 4 на развитие игровой индустрии. По его словам, вышедшая два десятилетия назад игра стала источником вдохновения для множества популярных серий, среди которых Gears of War, Uncharted и Tomb Raider.

Хаксли особенно выделил камеру из-за плеча, ставшую важнейшим нововведением Resident Evil 4, которое позднее превратилось в жанровый стандарт экшена. Эта механика позволила игрокам точнее целиться и глубже погружаться в игровой процесс. Разработчик подчеркнул, что именно данная игра заложила основы большинства современных трендов игрового дизайна.

Такая реализация заметно повлияла на визуализацию и геймплей последующих проектов, способствуя эволюции всей индустрии. Значимость Resident Evil 4 остается актуальной даже в 2025 году, подчеркивая её ключевую роль в истории видеоигр.