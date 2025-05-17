После добавления интерактивной версии Дарта Вейдера в Fortnite разработчикам пришлось срочно выпускать патч, устраняющий неожиданную проблему. Выяснилось, что искусственный интеллект персонажа в отдельных ситуациях использовал ненормативную лексику при общении с игроками.





Новый функционал позволяет не только сражаться бок о бок с легендарным героем «Звёздных войн», но и поддерживать с ним диалоги через внутриигровой чат. Система задействует технологии искусственного интеллекта Gemini, воспроизводящие голос скончавшегося Джеймса Эрла Джонса — актёра, десятилетиями озвучивающего Вейдера. Обычно ИИ адекватно реагирует на замечания пользователей, комментирует ход игры и предупреждает об угрозах.

Тем не менее, как показал инцидент со стримером LoserFruit, некоторые специфические провокационные запросы могли провоцировать систему на выдачу грубых выражений. В опубликованной записи на заданный вопрос «Что это за чертова еда, Дарт Вейдер?» персонаж ответил крайне резко. Инцидент вызвал широкий резонанс среди геймерского сообщества, сопровождаемый критическими высказываниями в адрес Epic Games относительно этичности обращения с голосом умершего артиста.

Разработчики быстро среагировали, выпустив срочное обновление, полностью исключающее повторение подобных ситуаций. Представитель компании подтвердил получение официального разрешения от наследников актёра использовать образ его голоса, однако очевидно, что разработчики вовсе не планировали такого рода инциденты.