В качестве доказательства своих слов художник опубликовал сравнение на платформе Bluesky, наглядно продемонстрировав, насколько его работы похожи на элементы интерфейса игры.

Графический дизайнер N²/ANTIREAL заявил, что компания Bungie использовала элементы его работ в своей новой игре Marathon без указания авторства. По его словам, в альфа-версии проекта присутствуют графические ресурсы, скопированные с его плакатов, созданных ещё в 2017 году. В подтверждение своих слов художник опубликовал сравнение на платформе Bluesky, продемонстрировав явное сходство между его работами и элементами интерфейса игры.

Особое внимание привлекли иконки, стиль которых практически идентичен дизайну N²/ANTIREAL. В одном из примеров полоска значков в Marathon почти полностью повторяет композицию, созданную художником ранее. Кроме того, Bungie, предположительно, скопировала текстовые элементы, включая фразу «ALEPH Dark-space», с сохранением шрифта и стилистики оригинальных постеров.

N²/ANTIREAL отметил, что студия не обязана была сотрудничать с ним, однако использование его работ без согласия и компенсации считает недопустимым.

У меня нет ни ресурсов, ни сил для судебного разбирательства, но это уже не первый случай, когда крупная компания копирует мои работы, даже не попытавшись связаться, — заявил он.

Художник подчеркнул, что десятилетие работал над своим стилем, но так и не получил стабильного дохода, в то время как корпорации свободно заимствуют его идеи.

Bungie отреагировала на обвинения, признав, что один из бывших сотрудников действительно использовал работы N²/ANTIREAL без разрешения. В официальном заявлении на X (бывший Twitter) студия сообщила, что действующая команда художников не знала о нарушении, и пообещала провести внутреннее расследование.

Мы связались с автором, чтобы урегулировать ситуацию, и намерены исправить допущенные ошибки, — добавили в компании.

Bungie также заявила, что политика студии строго запрещает несанкционированное использование сторонних материалов. В настоящее время проводится полная проверка активов Marathon на предмет других возможных заимствований. Инцидент вновь поднял вопрос об этике в игровой индустрии и защите прав независимых авторов.