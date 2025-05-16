Создатели проекта подтвердили, что в 2025 году планируется выпуск большого количества контента, в том числе летних и осенних обновлений.

Компания Obsidian Entertainment выпустила обновление 1.4 для ролевой игры Avowed и представила дорожную карту будущих изменений. Разработчики подтвердили, что проект продолжит получать значительный контент в течение 2025 года, включая летние и осенние обновления.

Текущий патч 1.4 вводит ряд улучшений, среди которых — новый режим доступности для игроков с арахнофобией. По просьбе сообщества паукообразные враги заменены на нейтральные парящие сферы, сохранившие исходную боевую сложность. Включить данную опцию можно через соответствующее меню настроек.

Значительно переработана система карты: туман войны полностью исчезает после изучения территорий, городские зоны автоматически раскрываются при посещении, а зона рассеивания тумана расширена. Добавлены метки сундуков на мини-карту и возможность отменить заряженные атаки из лука и мушкетона.

Геймплейные улучшения включают добычу трофеев с мелких животных, ожидание времени в лагере и взаимодействие капсул душ с иллюзиями (за исключением сюжета с входом в Рингрим). Исправлено большое количество технических ошибок.

Летом запланировано расширение системы крафта и кулинарии, внедрение новых типов поведения персонажей, активных и пассивных навыков, дополнительного арсенала оружия и доспехов. Осень принесет режим «Новая игра+», фоторежим, новое вооружение и дополнительные опции внешности персонажа.

Такая поддержка показывает приверженность студии долгосрочному развитию проекта. Подробности всех нововведений будут опубликованы ближе к дате выхода обновлений.