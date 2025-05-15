Создатели игры отмечают, что предыдущая мобильная версия уже отвечала всем требованиям платформы, поэтому причины задержки остаются неясными.

Компания Epic Games столкнулась с неожиданной задержкой при попытке вернуть Fortnite на мобильные устройства Apple. Хотя игра уже доступна для скачивания через Epic Games Store на устройствах Android, её выход на iOS откладывается из-за долгого процесса проверки со стороны Apple.

По словам Epic Games, повторная публикация Fortnite в App Store требует одобрения компании Apple, однако процедура модерации затягивается неоправданно долго. Разработчики подчёркивают, что предыдущая мобильная версия игры уже соответствовала всем требованиям платформы, поэтому причины задержки остаются непонятными.

Нарастающая напряженность между Epic Games и Apple началась еще в 2020 году, когда разработчики обвинили корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. Это привело к удалению Fortnite из App Store, а судебное разбирательство продолжается до сих пор. Тем не менее, Epic Games продолжает предпринимать шаги для возвращения игры на iOS — в частности, компания создала собственный магазин приложений для европейских пользователей согласно новым правилам цифрового рынка ЕС (Digital Markets Act).

На сегодняшний день конкретные сроки выхода мобильной версии Fortnite на iOS пока неизвестны. Фанаты ждут дальнейших разъяснений как от Epic Games, так и от Apple относительно ситуации с проверкой и возможных сроков релиза.