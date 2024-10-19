В Google продолжается процесс реорганизации, и на этот раз изменения коснулись команд Gemini и Google Assistant. Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о предстоящих изменениях в блоге Google The Keyword, подчеркнув необходимость поддержания темпов прогресса в области искусственного интеллекта. В результате реорганизации команда приложений Gemini, отвечающая за потребительскую сторону новейшего ИИ Google, будет объединена с командой Google DeepMind. Команда Assistant присоединится к подразделению Platforms & Devices, которое курирует продукты Pixel и Nest.

Эти изменения стали частью более широкой стратегии Google по оптимизации своих ресурсов и повышению эффективности. В марте исследовательские и бардовские команды Google объединились в подразделение DeepMind под руководством Демиса Хассабиса. Бывший руководитель отдела искусственного интеллекта Google Джефф Дин стал главным ученым компании. В апреле Google объединила свои команды Android и Pixel под руководством Рика Остерлоха, что вызвало вопросы в отрасли о возможном ущемлении сторонних OEM-производителей, полагающихся на Android.

Тем временем Ник Фокс возглавит подразделение знаний и информации, которое курирует ключевые направления бизнеса Google, включая поиск, рекламу, гео (включая карты) и торговлю. Пичаи выразил уверенность в том, что Фокс сможет эффективно руководить командой. На главный вопрос о судьбе Google Assistant после появления Gemini получен ответ: Assistant не будет объединен с Gemini. Вместо этого мы имеем двух разных ботов, которые выполняют разные функции. Gemini, мультимодальный LLM, может отвечать на вопросы, помогать с домашними заданиями, искать информацию в Интернете и создавать фотографии. Assistant, в свою очередь, может назначать встречи в календаре и выключать свет. Google дала понять, что Assistant - это просто программное обеспечение для умного дома, а Gemini - это будущее компании.