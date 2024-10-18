WhatsApp продолжает работать над улучшением платформы, и одной из новых функций, которая уже распространяется среди бета-тестеров, является возможность фильтровать чаты на основе заданных списков.

В настоящее время фильтры в WhatsApp включают в себя непрочитанные, избранные и группы. Однако в бета-версии WhatsApp 2.24.22.5 для Android появилась возможность создавать персонализированные списки контактов и групповых чатов, а затем фильтровать экран списка чатов на основе этих списков. Эти две функции, списки и фильтры, работают в тандеме, предоставляя пользователям больше возможностей для управления чатами. Значок плюса рядом с фильтрами по умолчанию позволит пользователям создавать новые списки. После их создания WhatsApp автоматически создаст пользовательский фильтр в верхней части списка чатов. Фильтр будет иметь то же название, что и список, что облегчит его идентификацию и выбор.

Новая функция ориентирована на опытных пользователей WhatsApp, которые имеют множество бесед на платформе. Простой способ отфильтровать важные контакты, особенно в самом верху, позволит быстро находить конкретные беседы без прокрутки длинных списков. Списки полностью приватны, и контакты, добавленные в список, не будут получать уведомлений об этом.

Пользователи смогут создать до 20 списков, которые можно будет редактировать, включая изменение их названия, добавление или удаление людей. На экране настроек приложения пользователи смогут изменить порядок появления списков в фильтрах над вкладкой «Чаты». WABetaInfo предполагает, что этот инструмент появится и в WhatsApp Business, что позволит компаниям легко сортировать и фильтровать клиентов и отслеживать разговоры по различным критериям, например, отдельный список для клиентов с жалобами, другой - для отложенных заказов, третий - для назначенных встреч и так далее. Списки и фильтры уже доступны некоторым бета-тестерам в рамках бета-версии WhatsApp 2.24.22.5. В настоящее время неизвестно, когда эти инструменты появятся в стабильной версии.