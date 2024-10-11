Основные характеристики чипа включают одно основное ядро Cortex-X925, работающее на частоте 3,62 ГГц, а также трио ядер Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720.

Mediatek Dimensity 9400 является первым чипом для компании, произведенным по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC, N3E, который, по словам MediaTek, обеспечивает улучшение энергоэффективности на 40% по сравнению с прошлогодним 4-нм Dimensity 9300. Mediatek выбрала уникальный подход к дизайну чипа. В отличие от других производителей, которые используют ядра с более низкой тактовой частотой для повышения энергоэффективности, Dimensity 9400 имеет восемь энергоемких “больших” ядер. Это позволяет компании утверждать, что их дизайн обеспечивает сочетание высокой пиковой производительности и энергоэффективности.

Основные характеристики чипа включают одно основное ядро Cortex-X925, работающее на частоте 3,62 ГГц, а также трио ядер Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. MediaTek утверждает, что такая конструкция позволяет выполнять задачи низкой интенсивности быстрее и эффективнее, чем более мелкие и медленные ядра. В одноядерном тесте Geekbench 6.2 чип набрал 3 055 баллов, что на 35% больше, чем у 9300. В многоядерной версии результат составил 9 600 баллов, что на 28% больше. Это значительно превосходит показатели Snapdragon 8 Gen 3, который набрал 2 140 и 6 688 баллов в S24 Ultra в этом году. Графика также впечатляет благодаря новейшему 12-ядерному GPU Immortalis-G925 от Arm, который обеспечивает прирост производительности на 40%. Новый NPU управляет функциями искусственного интеллекта, удваивая производительность при генерации диффузионных моделей.

Чип также поддерживает разрешения WQHD+ с частотой обновления 180 Гц, что было сделано по просьбе OEM-производителей. Это означает, что скоро мы увидим телефоны, работающие на таких высоких скоростях. Dimensity 9400 также поддерживает тройные дисплеи, как в недавнем Huawei Mate XT, что может привести к увеличению количества таких устройств на рынке. Однако главный вопрос для MediaTek остается поддержка. Хотя Dimensity 9300 является отличным чипом, он пока не представлен в телефонах для продажи в США и его поддержка ограничена китайскими моделями, такими как Vivo X100 Pro. Ситуация изменилась с недавним решением Samsung использовать чип Dimensity в своих флагманских продуктах, таких как Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra. Это порождает предположения о том, какой чип мы можем увидеть в серии Galaxy S25 следующей весной и появление Dimensity 9400 уже не кажется таким неожиданным.