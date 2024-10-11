Инструмент Cross-Account Protection, запущенный в начале этого года, активно защищает более 3,2 миллиарда пользователей на веб-сайтах и в приложениях, где они использовали учетные данные своего аккаунта Google для входа в систему.

Инструмент Cross-Account Protection, запущенный в начале этого года, активно защищает более 3,2 миллиарда пользователей на веб-сайтах и в приложениях, где они использовали учетные данные своего аккаунта Google для входа в систему. Однако это только начало. Google сотрудничает с Глобальным альянсом по борьбе с мошенничеством (GASA) и Федерацией исследований DNS (DNS RF) для создания Глобальной биржи сигналов (GSE) — платформы для обмена данными о мошенничестве и злоупотреблениях. Запущенная 1 января 2025 года, GSE призвана обеспечить в реальном времени видимость сетей, стоящих за киберпреступной деятельностью, объединив как можно больше источников данных и сделав пособников киберпреступности более заметными.

Google, как один из основателей, привносит свой опыт борьбы с мошенничеством, а GASA — свою огромную сеть акционеров, в которую входят Amazon, Meta, Capital One, ScamAdviser и другие. DNS RF вносит свой вклад благодаря платформе данных с более чем 40 миллионами сигналов — индикаторов подозрительной или вредоносной активности в Интернете. Объединив усилия, эти три организации стремятся упростить процесс обмена и распространения сигналов, облегчая выявление и разрушение мошеннических схем во всем Интернете. По словам представителей Google, цель состоит в создании удобного и эффективного решения, доступного для отобранных организаций, а GASA и Федерация исследований DNS будут управлять доступом.

В рамках ранних пилотных испытаний GSE Google поделился более чем 100 000 URL-адресов недобросовестных продавцов, получив при этом более 1 миллиона сигналов от других участников тестирования. Компания планирует начать с обмена URL-адресами Google Shopping, по которым были приняты меры в соответствии с политикой борьбы с мошенничеством, и постепенно добавлять данные из других областей продуктов Google.