Google пока не намекала на существование такой функции. Возможно, это внутренняя функция, используемая для тестирования. Но если Google решит сделать её общедоступной, это сделает использование планшетов на базе Android гораздо удобнее.

Поклонники Apple часто хвалят дизайн и оформление программного обеспечения компании. Возможно, именно поэтому влияние Apple ощущается и в других областях, включая планшеты на базе Android.В 2022 году Google впервые добавила панель задач в устройства на базе Android с выходом Android 12L. Идея была хорошей, но реализация оставляла желать лучшего. Поэтому, когда появились раскладушки и планшеты в книжном стиле, Google по умолчанию скрыла панель задач, доступную простым движением вверх.

Однако в коде Android 15 QPR1 Beta 2 было обнаружено ещё одно изменение, которое может стать новым шагом вперёд. Мишалл Рахман из Android Authority обнаружил функцию, которая меняет предлагаемые на панели задач приложения на последние использованные.

В настоящее время Android может отображать на панели задач до восьми приложений одновременно: шесть прикреплённых и два предлагаемых. Внутренний алгоритм определяет, какие приложения будут показаны. Возможность переключения между предлагаемыми и наиболее используемыми приложениями позволит пользователям сэкономить время.

Google пока не намекала на существование такой функции. Возможно, это внутренняя функция, используемая для тестирования. Но если Google решит сделать её общедоступной, это сделает использование планшетов на базе Android гораздо удобнее. Кроме того, в Android 15 QPR1 Beta 2 появилось множество других полезных функций, включая исправление ошибок, функцию быстрого переключения клавиатуры, виджеты для экрана блокировки и многое другое. Если повезёт, эти функции войдут в первое крупное обновление Android 15 в декабре этого года.