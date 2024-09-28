Когда пользователь получает сообщение от неизвестного международного отправителя, оно автоматически попадает в папку «международный спам». Эти сообщения не будут вызывать уведомления, и пользователи смогут просматривать их вручную, если захотят.





Google Messages разрабатывает новую категорию для сообщений, полученных из-за границы, которая будет называться «международный спам». Эта функция предназначена для автоматической сортировки сообщений, поступающих от неизвестных международных отправителей, в отдельную папку. Это позволит пользователям избежать нежелательных уведомлений и снизить риск взаимодействия с потенциально опасными сообщениями.

Эти сообщения не будут вызывать уведомления, и пользователи смогут просматривать их вручную, если захотят. В настройках приложения будет возможность отключить эту функцию или переместить сообщения из папки «международный спам» в основной почтовый ящик, если они окажутся легитимными.

Ожидается, что эта функция будет доступна в ближайших обновлениях приложения.