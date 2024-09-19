Внедрение функции упоминаний в статусах делает WhatsApp ещё более удобным и функциональным инструментом для общения.

WhatsApp продолжает расширять возможности своего мессенджера, добавляя новые функции для удобства пользователей. Недавно компания объявила о внедрении функции упоминаний в статусах, которая позволит пользователям отмечать свои контакты в обновлениях статуса. С помощью функции упоминаний в статусах, пользователи могут добавлять имена своих друзей и знакомых в текстовые поля статусов. Для этого нужно нажать на значок @ и выбрать нужный контакт. Отмеченные пользователи получат уведомление о том, что их упомянули, и смогут сразу же просмотреть статус.

Основные преимущества новой функции: