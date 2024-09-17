Композитор игры Alan Wake 2, Пётр Аланко, поделился своими эмоциями относительно работы над новым DLC “The Lake House”. В своих последних твитах он признался, что процесс создания музыки для этого дополнения стал для него крайне эмоциональным и сложным. Пётр Аланко, известный своими работами над играми Control и Quantum Break, рассказал, что работа над “The Lake House” стала для него настоящим испытанием. “Это самое трудное, с чем я когда-либо сталкивался, потому что эмоции просто зашкаливают — я постоянно плачу”, — написал он в своём Twitter. Аланко также отметил, что это не просто слёзы, а “настоящий некрасивый плач”, что подчёркивает глубину его переживаний.

“The Lake House” станет последним дополнением для Alan Wake 2 и выйдет в октябре этого года. По словам Аланко, в этом DLC будет много удивительных моментов, которые, по его мнению, вызовут сильные эмоции у игроков. Он также выразил опасения, что никто не сможет испытать те же чувства, что и он, работая над музыкой для этого дополнения. Хотя подробности сюжета “The Lake House” пока держатся в секрете, известно, что действие будет происходить в таинственном учреждении на берегу озера Cauldron. Это место, созданное независимой правительственной организацией для проведения секретных исследований, станет ареной для новых приключений и столкновений с тёмными силами.

Работа Петра Аланко над музыкой для “The Lake House” обещает сделать это дополнение незабываемым для всех поклонников Alan Wake 2. Его эмоциональные переживания и глубокая вовлечённость в процесс создания музыки подчёркивают важность и значимость этого проекта. Ожидается, что “The Lake House” станет достойным завершением истории Alan Wake 2 и подарит игрокам множество ярких впечатлений.