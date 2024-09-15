Компания Tecno объявила, что Circle to Search будет доступна на их новом складном смартфоне Phantom V Fold 2 уже в следующем месяце

Google планирует сделать функцию Circle to Search доступной не только на устройствах Pixel и Samsung. Ожидается, что уже в следующем месяце эта функция станет доступна на более широком спектре устройств Android. Circle to Search была впервые представлена на мероприятии по запуску серии Samsung Galaxy S24. Она позволяет пользователям быстро искать информацию, не покидая текущего приложения. Например, если вы видите интересный продукт в TikTok, вы можете просто удерживать кнопку «Домой» или панель навигации, обвести предмет и получить подробную информацию о нём, включая ссылки для покупки.

До этого момента функция Circle to Search была доступна только на флагманских моделях Samsung и Google Pixel. Однако, согласно последним слухам и официальным заявлениям, Google планирует расширить её доступность на другие устройства Android. В частности, компания Tecno объявила, что Circle to Search будет доступна на их новом складном смартфоне Phantom V Fold 2 уже в следующем месяце. На конференции Google I/O 2024 компания объявила о своей цели сделать эту функцию доступной на 200 миллионах устройств к концу 2024 года. Прекращение эксклюзивности поможет достичь этой цели.

Circle to Search также получила несколько обновлений, включая функцию поиска песен, аналогичную Shazam, и возможность делиться изображениями напрямую из приложения.Таким образом, пользователи Android могут ожидать, что Circle to Search станет доступной на большем количестве устройств уже в ближайшее время. Это значительно упростит процесс поиска информации и покупок онлайн.