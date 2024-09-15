Starlink — это спутниковая система связи, разработанная компанией SpaceX.

Авиакомпания United Airlines объявила о внедрении новой услуги — доступа к интернету через систему Starlink во время полёта. Это первый случай, когда подобная услуга предоставляется бесплатно на борту самолёта. Starlink — это спутниковая система связи, разработанная компанией SpaceX. Она обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет в любой точке мира. Теперь пассажиры United Airlines смогут пользоваться этим интернетом во время полёта.

Услуга будет доступна на некоторых рейсах авиакомпании. Точный список рейсов, на которых будет доступен интернет, пока не опубликован. Однако известно, что услуга будет предоставляться на дальнемагистральных рейсах. Это нововведение стало возможным благодаря сотрудничеству между United Airlines и SpaceX. Компании договорились о предоставлении доступа к интернету через систему Starlink на борту самолётов United Airlines.

Пассажиры смогут использовать интернет для работы, общения с друзьями и родственниками, а также для развлечений во время полёта. Услуга будет особенно полезна для тех, кто часто летает и нуждается в доступе к интернету в любое время.

United Airlines и SpaceX надеются, что новая услуга сделает полёты более комфортными и приятными для пассажиров. Это также может способствовать увеличению популярности авиаперевозок среди тех, кто раньше предпочитал другие виды транспорта из-за отсутствия доступа к интернету в полёте.