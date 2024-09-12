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Новый патч для Star Wars Outlaws упрощает стелс-миссии и добавляет кросс-прогресса

Также были внесены и другие улучшения, такие как дополнительные анимации простоя для NPC и исправление трофея «В духе старой школы» на PlayStation 5
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Для поклонников вселенной «Звёздных войн» и любителей стелс-игр появилась отличная новость. Разработчики из Massive Entertainment выпустили новый патч для игры Star Wars Outlaws, который призван улучшить игровой процесс и сделать его более доступным для игроков. Одним из главных нововведений стало упрощение некоторых стелс-миссий. Ранее игроки сталкивались с проблемой слишком высокой сложности прохождения этих заданий, что могло привести к разочарованию и отказу от игры. Теперь же разработчики внесли изменения, которые должны сделать стелс более доступным и интересным.

Кроме того, патч добавил возможность кросс-прогресса между различными платформами. Это означает, что игроки смогут сохранять свой прогресс на разных устройствах и продолжать играть с того места, где остановились. Это особенно полезно для тех, кто играет на нескольких устройствах или хочет поделиться своим прогрессом с друзьями. Также были внесены и другие улучшения, такие как дополнительные анимации простоя для NPC и исправление трофея «В духе старой школы» на PlayStation 5. Эти изменения призваны сделать игру более приятной и интересной для всех игроков.

Креативный директор Джулиан Герити назвал новый патч важным шагом в развитии игры и призвал игроков делиться своими отзывами и предложениями по дальнейшему улучшению Star Wars Outlaws. Это говорит о том, что разработчики готовы слушать своих поклонников и вносить необходимые изменения для создания лучшего игрового опыта.


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playstation 5 playstation star wars outlaws npc
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