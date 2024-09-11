Кроме того, Apple также подчеркнула важность своей экосистемы Apple Intelligence и её интеграции с играми.

Компания Apple сделала важное заявление относительно новой линейки смартфонов iPhone 16. Согласно информации, предоставленной производителем, все модели этой линейки способны запускать AAA-игры без необходимости использования специализированной модели iPhone Pro. Это означает, что пользователи могут запускать игры студий Capcom и Ubisoft на любом из iPhone 16, не ограничиваясь выбором более дорогих моделей.

Ранее для запуска некоторых требовательных к ресурсам игр требовался iPhone Pro с его улучшенной графической производительностью. Однако с выходом iPhone 16 ситуация кардинально меняется. Благодаря новому чипу A18, который изготавливается по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения, все модели обладают достаточной мощностью и энергоэффективностью для запуска самых современных игр.

Это заявление особенно важно для пользователей, которые ценят качественную графику и высокую производительность в играх, но не хотят переплачивать за модель iPhone Pro. Кроме того, Apple также подчеркнула важность своей экосистемы Apple Intelligence и её интеграции с играми. Благодаря новым функциям и возможностям, пользователи смогут наслаждаться ещё более глубоким и интерактивным игровым опытом на своих устройствах.