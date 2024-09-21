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Новые функции в Ubuntu 24.04

Я тестировал Ubuntu 24.04 в течение нескольких дней и убедился в её надёжности. Я знал, что ежедневные сборки могут содержать ошибки, но после обновления всё работало гладко.
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Флагманский дистрибутив Linux от Canonical, Ubuntu, получил обновление. Внешне версия 24.04 выглядит как хорошо знакомая нам операционная система, которую мы знаем и любим уже много лет. Однако, если присмотреться внимательнее, можно заметить несколько новых улучшений и функций.

Я давно пользуюсь дистрибутивами Linux и начал с Caldera Open Linux 1.0 примерно в 1997 году, после чего быстро перешёл на Red Hat 5.2. С появлением Ubuntu в 2004 году я провожу большую часть времени, работая либо непосредственно с данной ОС, либо с дистрибутивами на её основе. За последние пять лет Ubuntu развивалась медленно, практически не изменяя внешний вид и ощущения от работы с операционной системой, которая стремится создать максимально удобную среду для пользователей.

Медленное развитие Ubuntu облегчает ее освоение и использование. Познакомившись с этой операционной системой однажды, вы можете быть уверены, что будете знать её на протяжении многих лет. Для многих пользователей консервативность ОС стала преимуществом. А те, кто любит получать что-то новое с каждым обновлением, оценят свежие изменения, внесенные разработчиками Canonical.

Хочу отметить, что я работаю с бета-версией Ubuntu 24.04, которая пока не предназначена для широкого использования. Тем не менее, эта версия оказалась такой же надежной, быстрой и удобной в использовании, какой мы привыкли видеть Ubuntu.

Но что же нового? Давайте рассмотрим пять ключевых особенностей.

Поддержка

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Прежде чем приступить к установке операционной системы, важно знать, что LTS-версии Ubuntu получают 12 лет официальной поддержки. Это очень долгий срок, сравнимый со временем получения среднего общего образования. Canonical предлагает поддержку на уровне Red Hat для Red Hat Enterprise Linux. Компания не ограничивается только основными компонентами — она предоставляет десятилетнюю поддержку всего дистрибутива, который включает около 30 000 пакетов. Если вы выберете Ubuntu 24.04, то можете быть уверены, что эта операционная система переживет аппаратное обеспечение, на котором она работает.

Новая программа установки

Первое, что я заметил, — это новый установщик Ubuntu. Предыдущие версии дистрибутива уже имели простую в использовании программу установки, но Canonical сделала её ещё проще.Программа установки выглядит великолепно и включает новую страницу доступности, где вы можете настроить Ubuntu в соответствии с вашими потребностями во время установки. Также есть страница, на которой вы можете выбрать установку по умолчанию или полную. Установка по умолчанию включает только самое необходимое, а полная установка — все инструменты, необходимые для продуктивной работы.

Новый установщик программного обеспечения

Команда Ubuntu взяла за основу программу установки программного обеспечения, представленную в версии 23.10, и немного изменила ее, сделав более удобной. Даже новая страница, где вы можете управлять обновлениями, стала проще в использовании. Учитывая то, в каком положении Ubuntu находился со своим Software Center несколько лет назад, эволюция этого инструмента была просто потрясающей.

Обновление прошивки

В Ubuntu появилась специальная программа для обновления прошивки, как и в Pop!_OS от System76. Она позволяет вашей операционной системе проверять наличие обновлений прошивки на всех подключенных устройствах. Благодаря этой функции вы можете обновлять прошивку без необходимости запускать магазин приложений в фоновом режиме.

Новые возможности Ubuntu 24.04

В Ubuntu 24.04 появятся дополнительные обновления и улучшения, которые пока недоступны. Одним из самых значительных изменений станет GNOME 46. Оно принесёт с собой следующие улучшения:

  • обновление производительности;
  • улучшение использования памяти;
  • глобальный поиск в файловом менеджере;
  • множество улучшений пользовательского интерфейса;
  • улучшенная система уведомлений.

В официальном релизе Ubuntu 24.04 появится удобное приложение Security Center. Canonical решила вынести настройки безопасности в отдельное окно, посчитав эту функцию достаточно важной. Пока неизвестно, будет ли эта функция реализована в версии 24.04 или её отменят.

Идея создания отдельного приложения для управления настройками безопасности кажется мне хорошей, но только если оно будет понятным для пользователей. Иначе оно может остаться незамеченным. Я тестировал Ubuntu 24.04 в течение нескольких дней и убедился в её надёжности. Я знал, что ежедневные сборки могут содержать ошибки, но после обновления всё работало гладко.

Ubuntu всегда оправдывает ожидания пользователей. Версия 24.04 не стала исключением, а также в ней есть несколько улучшений, которые делают её одним из лучших дистрибутивов на рынке.

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Чтобы установить Ubuntu, вам потребуется:

Скачать ISO-образ последней версии Ubuntu. Записать ISO-образ на USB-накопитель с помощью программы Unetbootin, которая доступна для Linux, macOS и Windows. Важно понимать, что запись ISO-образа на USB-накопитель — это не просто копирование файла. В результате создаётся загрузочный диск, с помощью которого можно установить операционную систему.

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